Fervono gli ultimi preparativi a Montesano per la 23^ edizione de “La Festa della Collina”.

Il tradizionale appuntamento estivo valdianese, che si svolge ad Arenabianca, anche quest’anno promette di accogliere i visitatori con tanta buona cucina locale e divertimento dal 16 al 19 agosto, grazie all’associazione culturale “La Collina”.

I piatti omaggiano come sempre la cucina di un tempo: fusilli al ragù con pomodoro di Arenabianca, cavatelli con fagioli borlotti “spullecarielli” o con salsa semplice, lumache in umido, scamorza in carrozza, pecora alla pastorale, bruschette con ciliegine di mozzarella, salsicce, arrosti, zeppole, vino e bibite varie.

Spazio anche all’intrattenimento: il 16 ad allietare la serata sarà la Pino Pinto Band, il 17 sarà Deejay-Service, il 18 “Lacava Agostino band”. Chiusura il 19 agosto con “La Banda della Posta” di Vinicio Capossela con il suo repertorio energico e vitale.

Proprio per la sua tipicità, l’evento è pregiato del Marchio DE.CO, denominazione di origine comunale per la tutela dei suoi prodotti.

Attenzione come sempre sarà riservata all’ambiente: il cibo sarà servito in materiale riciclabile per limitare l’impatto della plastica con la natura.

I prezzi, inoltre, non subiranno rincari, permettendo così di vivere momenti di gioiosa convivialità a costi modici.

Quest’anno, inoltre, sarà dedicato molto spazio ai bambini, così possano divertirsi insieme agli adulti per tutte e quattro le serate. Il mago Benny, il teatrino dei burattini con Pulcinella e Arlecchino, animazione con mascotte, trucca bambini ed estensibili e in più giostre e gonfiabili renderanno ancora più attrattive le serate.

L’evento si svolgerà in Piazza Mario D’Acunti.