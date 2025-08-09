Genio Civile di Salerno. L’ingegnere Nunzio Esposito confermato nel ruolo dirigenziale
L’ingegnere Nunzio Esposito, dopo l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni alla guida del Genio Civile di Salerno, è stato confermato nell’incarico dirigenziale dell’Unità Operativa Dirigenziale.
La decisione è stata adottata con apposita Delibera della Giunta Regionale nello scorso 6 agosto con la quale l’esperto dirigente è stato riconfermato nel ruolo apicale dell’importante struttura provinciale.
Per Nunzio Esposito proseguiranno con continuità e stabilità le sue attività grazie alla sua comprovata esperienza dirigenziale e alle competenze specifiche maturate presso lo stesso ufficio che dirige dal 2023.
L’ingegnere Esposito è molto conosciuto e apprezzato nel Vallo di Diano per la costante presenza della sede distaccata del Genio Civile a Sala Consilina.