Indignazione a Potenza per il gesto compiuto nel rione Verderuolo di Potenza.

Ignoti hanno imbrattato la targa dedicata a Giambattista Rosa, Assistente della Polizia di Stato che morì il 25 settembre del 1989 dopo essere rimasto gravemente ferito in seguito ad incidente stradale, durante un servizio di controllo del territorio a bordo di una Volante.

Indignazione è stata espressa dal segretario provinciale del Silp Cgil Pasquale Di Tolla che ha sottolineato che “l’atto di imbrattare un luogo di memoria non rappresenta soltanto un’offesa alla figura di un servitore dello Stato ma colpisce al cuore i valori di legalità, sacrificio e rispetto che dovrebbero essere alla base di ogni comunità civile. Chi si è reso protagonista di questo gesto non ha colpito solo una lastra di marmo: ha oltraggiato una vita spesa per gli altri, ha calpestato il dolore di una famiglia, ha sfregiato il simbolo del coraggio di chi, ogni giorno, rischia la propria esistenza per garantire la sicurezza di tutti, anche di chi non ne riconosce il valore”.