Lo splendido borgo di Roscigno Vecchia, incastonato tra le colline del Cilento, ospiterà la 14^ edizione della “Festa dell’Asparago Selvatico”, una manifestazione ormai consolidata che celebra i sapori autentici del territorio e valorizza una delle sue eccellenze gastronomiche più amate: l’asparago selvatico.

Organizzata dall’associazione “Terra Mia” e dal Comune di Roscigno, in collaborazione con la Pro Loco di Roscigno Vecchia Aps, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, la Fondazione Monte Pruno e altri partner locali, la festa propone un ricco programma di eventi, degustazioni, musica e cultura per coinvolgere visitatori di tutte le età in un’esperienza immersiva tra natura, storia e tradizione.

La manifestazione prenderà il via venerdì 25 aprile alle ore 10:30 con la deposizione della corona al monumento ai Caduti. A seguire, alle ore 11:30, l’apertura ufficiale della XIV edizione sarà accompagnata dalla Fanfara dei Bersaglieri, che darà il via alle celebrazioni con una parata musicale. Dalle 12:30 apriranno gli stand gastronomici, dove sarà possibile gustare piatti tipici a base di asparago selvatico. Il pomeriggio, a partire dalle 14, proseguirà con l’intrattenimento musicale grazie all’esibizione del duo Diatonic New Generation.

L’organizzazione comunica che, in seguito alla proclamazione del lutto nazionale per il funerale di Papa Francesco previsto per sabato 26 aprile, l’evento non si terrà in questa data (seconda giornata), come inizialmente annunciato.

La manifestazione tornerà giovedì 1° maggio, giornata conclusiva. A partire dalle 12:30 saranno di nuovo attivi gli stand gastronomici. L’intrattenimento musicale sarà affidato al Gruppo Ortganò Band, che animerà il pomeriggio con suoni coinvolgenti e tradizionali.

La vera protagonista della festa sarà naturalmente la cucina, un menù a base di asparago selvatico verrà proposto ai visitatori con piatti della tradizione contadina: frittata con asparagi, formaggio e pancetta come antipasto, lasagne e cavatelli agli asparagi sono i primi piatti proposti, per secondo spezzatino e infine bruschette, dolci, vino e acqua accompagneranno il tutto, per un’esperienza gastronomica completa e genuina.

Durante la festa sarà inoltre possibile partecipare a escursioni e visite guidate nel borgo antico, previa prenotazione contattando Donato al numero 320-0728782. L’ingresso al borgo sarà consentito esclusivamente ai visitatori a bordo di auto d’epoca, per garantire la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente storico. Per maggiori informazioni sull’evento e prenotazioni è possibile consultare il sito www.viviroscigno.it o contattare i numeri 0828-963043 e 339-1664362.

Un appuntamento da non perdere per chi ama i sapori autentici, la musica popolare e la bellezza di un borgo senza tempo.