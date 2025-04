Si è svolta lo scorso 16 aprile all’Istituto “Focaccia” di Salerno la gara territoriale delle Olimpiadi di Informatica 2025.

Il Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano ha confermato la sua partecipazione e ha ribadito l’ottima preparazione degli studenti del Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate.

La sana competizione è rivolta agli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado e consiste nella risoluzione di diverse tipologie di problemi utilizzando i più comuni linguaggi di programmazione (C, C++, Python).

Per il “Leto” sesto posto in Campania e terzo posto in provincia di Salerno dopo il “Piranesi” di Capaccio e il “Marconi” di Nocera Inferiore grazie alle prove dell’alunno Raffael Andriulo di 4^ ASA.