Vandali in azione nel campo sportivo “Di Giuda-Boffa” a Montesano Scalo.

Ignoti hanno preso di mira la struttura sportiva nei giorni scorsi rompendo una porta del magazzino.

Una volta dentro hanno agito indisturbati scavalcando un cancello in ferro, per poi rompere dei catenacci e portare via una trentina di palloni presenti nella struttura e del materiale tecnico sportivo.

Non è la prima volta che il campo, riferimento per diverse squadre del territorio, viene preso di mira da persone senza scrupoli.

L’accaduto è stato denunciato dal primo cittadino Giuseppe Rinaldi che ha provveduto ad informare i Carabinieri della Stazione di Buonabitacolo al fine di tentare di dare un volto ai responsabili.