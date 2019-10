Tutela e salvaguardia dell’Ambiente. Il Comune di Sanza diventa “Plastic Free”

Il Comune di Sanza attraverso una Delibera di Giunta ha approvato l’adesione all’iniziativa lanciata dal Ministero dell’Ambiente “Plastic Free Challenge”.

L’Amministrazione comunale di Sanza quindi si impegna ad attivarsi immediatamente per eliminare per quanto possibile i prodotti plastici dalla Casa Comunale dando mandato ai Responsabili di Settore di interrompere gli acquisti in materiale plastico “vergine” privilegiando altri materiali o utilizzando plastica riciclata.

E’ inoltre prevista l’attivazione di una strategia di informazione e sensibilizzazione sul tema che punti alla riduzione di rifiuti e all’impatto ambientale generato dagli stessi.

Tra gli scopi anche quello di incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto indifferenziato a favore della quota destinata al recupero e rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l’utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche, orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

Tutte le pubbliche amministrazioni, soprattutto negli ultimi tempi, stanno ponendo in essere diverse azioni idonee a ridurre la quantità di rifiuti e a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili.

– Claudia Monaco –