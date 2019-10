Sant’Arsenio: il 25 ottobre l’Associazione Monte Pruno Giovani ospita Andrea Di Martino

Venerdì 25 ottobre si terrà l’ultimo appuntamento di coaching organizzato dall’Associazione Monte Pruno Giovani con il mental coach Andrea Di Martino.

Tema del nuovo incontro sarà il “Public Speaking”.

Andrea Di Martino, formatore dal 1989, svolge la sua attività in Italia e in Europa. Come Trainer e Coach in Intelligenza Emotiva è costantemente impegnato in corsi di Team Building, Change & Goal Management, Time Management, Super Apprendimento, Public Speaking ed Intelligenza Emotiva per le più importanti aziende nazionali e multinazionali tra cui Ferrari, American Express, Abbott, Pfizer, ABI, BMW, BULGARI, Toyota Financial Services, Jaguar Land Rover, Abbvie, ONU, WWF.

E’ stato anche formatore per il Team di +39 Challenge nella Luis Vuitton Cup in preparazione alla Coppa America 2007.

L’appuntamento è alle ore 18.

– Claudia Monaco –