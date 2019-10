Sentenze pilotate alla Commissione Tributaria di Salerno. Arresti domiciliari per l’autore RAI

Sono stati concessi i domiciliari a Casimiro Lieto, il produttore televisivo coinvolto nel blitz della Guardia di Finanza di Salerno che ha portato in manette giudici tributari e imprenditori salernitani nell’ambito di una inchiesta sulle sentenze pilotate alla Commissione Tributaria di Salerno.

Lieto si trovava nel carcere romano di Regina Coeli. L’interrogatorio si è tenuto ieri alla presenza del Gip del Tribunale di Salerno Pietro Indinnimeo e del Pubblico Ministero che ha coordinato l’inchiesta.

L’autore ha risposto a tutte le domande ed ha fornito una sua versione dei fatti.

Ai domiciliari sono finiti anche gli altri sei indagati tra giudici, funzionari, commercialisti ed imprenditori. Le indagini lo scorso 15 maggio avevano già portato all’arresto di 14 persone.

Lieto, autore del programma di Rai2 “La domenica ventura” ma in passato anche de “La prova del cuoco” e “La vita in diretta“, è accusato di concorso in corruzione.

– Claudia Monaco –

