Continuano serrati i controlli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno al fine di tutelare i lavoratori, con particolare riguardo al settore agricolo, prevenendo e reprimendo fenomeni riconducibili allo sfruttamento del lavoro.

Anche al di fuori delle task force, i militari del Nil di Salerno continuano ad operare nei campi, in questo caso della Piana del Sele, mantenendo alta l’attenzione sulla verifica del rispetto delle norme giuslavoristiche e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono state 4 le aziende agricole controllate nei giorni scorsi nella Piana del Sele. Tre di queste sono risultate irregolari, mentre una è stata sospesa per gravi carenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono state 147 le posizioni lavorative controllate, di cui 131 irregolari per mancanza di visite mediche per verificare l’idoneità alla mansione, corsi di formazione sulla sicurezza ed il titolo per la guida dei trattori.

Sono state dunque comminate ammende per 22.858 euro e una sanzione amministrativa per 2.500 euro connessa alla sospensione dell’attività imprenditoriale per non aver mai elaborato il Documento Valutazione dei Rischi.