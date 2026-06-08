Prosegue l’impegno dei Centri Analisi Biochimica nella promozione della cultura della prevenzione. Dopo il successo delle precedenti iniziative continuano le aperture domenicali dedicate ai controlli di routine e agli screening preventivi, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione in più per prendersi cura della propria salute.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 14 giugno, dalle ore 8.00 alle 11.00, presso le sedi di Padula e Battipaglia. La prevenzione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per preservare il benessere e migliorare la qualità della vita. Attraverso semplici esami di laboratorio è possibile monitorare importanti parametri clinici e individuare tempestivamente eventuali alterazioni, spesso prima della comparsa di sintomi.

Per l’occasione saranno disponibili due percorsi di check-up completi a tariffa agevolata:

CHECK-UP UOMO – 40 euro

Un percorso dedicato alla salute maschile che comprende: emocromo, azotemia, creatinina, GOT/AST, GPT/ALT, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, trigliceridi, glicemia, PSA, uricemia.

CHECK-UP DONNA – 45 euro

Un percorso dedicato al benessere femminile che comprende: emocromo, azotemia, creatinina, GOT/AST, GPT/ALT, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, trigliceridi, glicemia, vitamina D (25 OH).

La prevenzione resta il primo e più efficace strumento di tutela della salute: controlli regolari consentono infatti di individuare precocemente eventuali alterazioni e intervenire tempestivamente. Durante la mattinata sarà inoltre possibile effettuare anche altri esami e analisi di laboratorio, approfittando dell’apertura straordinaria domenicale e della disponibilità del personale sanitario per ricevere informazioni e assistenza. Sarà inoltre possibile prenotare ecografie e visite specialistiche, ricevendo supporto e informazioni sui servizi diagnostici e specialistici disponibili presso il Centro Polispecialistico Biochimica di Atena Lucana. I Centri Analisi Biochimica confermano così la propria volontà di essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini, favorendo l’accesso ai servizi diagnostici anche in giorni e orari che agevolano chi, durante la settimana, ha maggiori difficoltà a sottoporsi ai controlli.

L’accesso sarà libero e senza prenotazione.

Sedi e contatti: Padula 0975/74208 – WhatsApp 373/7832999; Atena Lucana 0975/71327; Battipaglia 0828/621020 – WhatsApp 366/1148413.

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