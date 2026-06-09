Ancora un’operazione che ha visto impegnati i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio-Paestum ed il personale tecnico del Nucleo Guardie Giurate Ambientali dell’Associazione Accademia Kronos APS di Salerno che ha consentito di accertare ad Eboli che un imprenditore da tempo gestiva in assenza di qualsiasi titolo abilitativo una vasta area agricola trasformata in deposito di sabbia, terreno e materiali vari. Il tutto era per commercializzare ai fini vivaistici.

Durante l’attività ispettiva, i militari hanno accertato anche la presenza di centinaia di nidi di Gruccioni (Merops apiaster), una specie migratrice che giunge dall’Africa proprio nel periodo primaverile, per realizzare delle colonie in banchi di sabbia.

Proprio la presenza di queste colonie, i cui cunicoli possono essere lunghi anche 3-5 metri ed in fondo ai quali depongono 5-8 uova, ha attirato l’attenzione dei militari e del personale del Nucleo Guardie Giurate Ambientali AK Salerno che immediatamente hanno avviato, sull’intera area caratterizzata da enormi cumuli di terra e sabbia, un’attenta verifica dello stato dei nidi.

Al termine dell’operazione che ha consentito di accertare anche la presenza di circa 70/80 metri cubi di rifiuti di scavo, frammisti ad inerti, i militari hanno ritenuto che l’attività oltre ad essere in un’area agricola senza aver prodotto alcuna istanza al Comune, era priva del necessario cambio di destinazione d’uso e poneva in serio pericolo le colonie di Gruccioni , specie rigorosamente protetta dalle convenzioni internazionali (Berna e Bonn) e tutelata in Italia dalla Legge 157/1992 che ne vieta la cattura, l’uccisione e la distruzione dei nidi.

L’area (circa 5000 metri quadri) è stata sequestrata e l’imprenditore denunciato per aver realizzato un deposito destinato all’accumulo di sabbia, terreno ai fini della loro commercializzazione, in assenza di qualsiasi idoneo titolo abilitativo ed anche per aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti ed aver danneggiato i nidi di una vasta colonia di Gruccioni.