Le bellezze ed unicità del Vallo di Diano protagoniste alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum. Merito dell’attivismo della Comunità Montana Vallo di Diano che punta con sempre maggiore convinzione sul turismo come leva di sviluppo socio-economico del comprensorio.

Nella quattro giorni, lo stand dell’Ente ha riscosso interesse ed attenzioni da parte di tour operators di tutto il mondo. Prova ne è l’accoglienza, venerdì scorso presso la sede comunitaria a Padula, di 28 buyers internazionali ad opera del presidente Vittorio Esposito.

Antonio Pagliarulo, assessore al Turismo, non nasconde la soddisfazione nel vedere la risposta degli addetti ai lavori alle progettualità messe in campo negli ultimi anni: “Ci siamo presentati alla BMTA con una strategia unitaria e un’azione congiunta, frutto di un accordo di collaborazione che rafforza l’identità turistica dell’area, con il chiaro obiettivo di promuovere in modo integrato le eccezionali risorse archeologiche, culturali e paesaggistiche del comprensorio, intercettando flussi turistici specializzati e operatori di settore”.

Questa azione ha portato per la prima volta in un unico importante palcoscenico internazionale i tre musei archeologici valdianesi: Atena Lucana, Padula e Sala Consilina.

Si delinea dunque un’offerta turistica dettagliata ma coordinata. “La partecipazione congiunta massimizza l’efficacia comunicativa e rafforza l’identità territoriale” ha sottolineato Pagliarulo, tra i principali sostenitori dell’idea della DMO (Destination Management Organization) e di un piano turistico strategico comprensoriale condiviso.

Ulteriore testimonianza dell’impegno istituzionale, la presenza di rappresentanti delle amministrazioni: Caterina Di Bianco, vicesindaco di Padula, Josefhmari Biscotti, assessore del Comune di Sala Consilina, Francesco Di Santi, consigliere del Comune di Atena Lucana.

“La loro presenza sottolinea la condivisione degli obiettivi strategici e l’individuazione dell’elemento turistico-archeologico come asset fondamentale per lo sviluppo e la promozione del territorio” ha concluso Pagliarulo.