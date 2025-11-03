Agropoli: viola il divieto di avvicinamento alla vittima che lo aveva denunciato, finisce nei guai
Nonostante il divieto di avvicinamento, infrange la misura cautelare e si avvicina al posto di lavoro della donna che lo aveva denunciato.
È accaduto ad Agropoli, dove un uomo di 54 anni è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia, diretta dal Capitano Giuseppe Colella.
L’uomo, che era stato immediatamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di provvedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria, è stato rimesso in libertà con l’obbligo di continuare ad osservare le prescrizioni imposte.
Dovrà quindi continuare a mantenere una distanza di 500 metri dalla vittima e ad indossare il braccialetto elettronico.