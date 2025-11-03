“L’Azienda Ospedaliera Regionale ‘San Carlo’ di Potenza prosegue il proprio impegno nel potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari offerti rafforzando la presenza sul territorio con l’attivazione di un ambulatorio per la riabilitazione del pavimento pelvico nell’ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’ di Villa d’Agri”.

Lo annuncia il Direttore Generale Giuseppe Spera, aggiungendo che “questo nuovo ambulatorio specialistico rappresenta un passo significativo nel piano strategico volto a garantire un’offerta sanitaria sempre più completa e mirata alle specifiche esigenze della popolazione”.

Esprime soddisfazione anche il dottor Sergio Schettini, direttore del Dipartimento della Donna e del Bambino del “San Carlo”: “L’investimento in nuovi percorsi assistenziali come questo dedicato alla salute del pavimento pelvico testimoniano il costante impegno della direzione strategica e la collaborazione delle strutture aziendali nel rafforzare la rete dei servizi territoriali e migliorare la qualità di vita delle nostre pazienti”.

Il servizio, dedicato alla diagnosi, prevenzione e trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico, è attivo il lunedì e il giovedì pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 17.25.

L’inserimento nel percorso di cura e riabilitazione avviene esclusivamente a seguito di una visita di valutazione medica complessiva da effettuare nell’ambulatorio di prevenzione e cura del pavimento pelvico dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “San Carlo” di Potenza. È necessario dotarsi di impegnativa per “prima visita ginecologica” che riporti come quesito clinico la valutazione del pavimento pelvico.

L’accesso alle successive sedute riabilitative, a cura dell’UOC di Ginecologia dell’ospedale di Villa d’Agri, avviene tramite impegnativa con la dicitura “riabilitazione del pavimento pelvico – percorso riabilitativo 10 sedute”.

È necessaria la prenotazione contattando il numero 0971 616050 il lunedì dalle ore 12 alle ore 13.30 e il mercoledì dalle ore 15 alle ore 17.