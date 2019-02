Turismo. Bilancio positivo per la partecipazione della città di Agropoli alla BIT di Milano

E’ stato positivo il riscontro ricevuto dalla città di Agropoli alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, che si è svolta a Milano dal 10 al 12 febbraio scorsi.

La città del Cilento ha preso parte alla fiera che si rivela ormai da quattro decenni uno degli appuntamenti più attesi e importanti del mondo del turismo internazionale, in collaborazione con l’Associazione turistica Cilentomania, presente con un desk all’interno dello stand della Regione Campania. Numerosi i visitatori che sono intervenuti chiedendo informazioni e materiale relativo, circa 30 i tour operator che si sono mostrati interessati alle proposte turistiche presentate. Questi ultimi verranno poi ricontattati e ospitati in loco per meglio definire accordi commerciali finalizzati all’incremento dei flussi turistici.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Adamo Coppola. “Partecipando alle diverse fiere del settore turistico – ha dichiarato – stiamo piantando piccoli semi che ci auguriamo nel tempo possano portare i frutti sperati verso quella destagionalizzazione alla quale stiamo lavorando, mettendo in campo tutta una serie di iniziative, e sulla quale crediamo fortemente“.

Gli fa eco Orlando Di Scola, presidente dell’Associazione Cilentomania:”Possiamo dirci soddisfatti, specie perché finalmente le persone si fermano e affermano di conoscere Agropoli ed il Cilento e di volerli visitare. E’ qui che entriamo in gioco noi mettendo a loro disposizione tutta la nostra professionalità per invogliarli a venire a scoprire le nostre bellezze”.

– Chiara Di Miele –