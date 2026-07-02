Importante intervento chirurgico ad una donna di 39 anni al settimo mese di gravidanza per l’asportazione di un tumore della mammella presso la Breast Unit dell’Azienda Universitaria Policlinico “Federico II” di Napoli.

“E’ stata eseguita una mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare – spiega il Dirigente Medico Breast Unit – Chirurgia Generale e Oncologica Tommaso Pellegrino – La paziente ad agosto 2025 ha scoperto di avere un tumore alla mammella e ha iniziato subito un ciclo di chemioterapia per ridurre la massa tumorale particolarmente voluminosa. La chemio è stata eseguita presso un’altra struttura sanitaria, hanno scoperto la gravidanza al quinto mese e l’hanno affidata ai nostri oncologi, i quali hanno immediatamente interrotto il trattamento”.

“Con il gruppo oncologico multidisciplinare abbiamo deciso di eseguire l’intervento. La paziente è stata completamente sveglia durante l’intervento, non è stata intubata evitando alla bambina ulteriori rischi” conclude.