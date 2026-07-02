Paura in A2 del Mediterraneo nella mattinata di oggi.

Un camion che trasportava elettrodomestici destinati allo smaltimento, per cause da accertare, è stato avvolto dalle fiamme nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano, in direzione Sud.

Immediata l’allerta ai soccorsi per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Salerno. Considerata l’entità del rogo, le operazioni sono state coadiuvate dal supporto di due autobotti, di cui una proveniente dal distaccamento di Eboli e da un carro schiuma, specifico per questo tipo di scenari.