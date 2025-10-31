Truffe telefoniche a nome dell’ASL Salerno. I consigli per non cadere nel tranello
Continuano le segnalazioni di ripetuti tentativi di truffa attraverso messaggi fraudolenti in cui il mittente si spaccia per un operatore dell’ASL Salerno.
La richiesta è quella di chiamare urgentemente determinati numeri di telefono che, stando alle testimonianze, prosciugano il credito telefonico una volta contattati.
I numeri fraudolenti segnalati dall’ASL sono i seguenti: 8959009070, 3513609934, 3514956828.
Il consiglio è sempre quello di non rispondere ad eventuali SMS, di non richiamare i numeri indicati e di non fornire dati personali o credenziali bancarie.