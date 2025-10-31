Le associazioni Vittime della Strada inviano un appello ai sei candidati a Presidente della Regione Campania per chiedere di inserire nei programmi politici misure sulla sicurezza stradale.

“Basta morti sulle strade della Campania. E’ un vero e proprio bollettino di guerra: negli ultimi 10 anni la strage stradale invece di diminuire è aumentata” afferma il portavoce delle associazioni A.M.C.V.S. Odv (Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada Odv), A.U.F.V. Odv (Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada Odv) e A.I.F.V.S. ODV (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Odv) Biagio Ciaramella.

“Negli ultimi 10 anni la Regione Campania ha finanziato un progetto senza il supporto di chi veramente potrebbe collaborare a far fermare questa strage stradale. Noi come associazioni e come familiari di vittime della strada facciamo un appello al futuro Presidente della Campania – affermano -. Il vostro mandato dura 5 anni, il nostro dolore non scade mai, essendo condannati all’ergastolo del dolore da chi non ha rispettato il Codice della Strada. Ci appelliamo al futuro Presidente affinché intervenga per diminuire questa mattanza sulle strade campane”.

“Sappiamo che sarà una battaglia dura per i tanti candidati a consigliere regionale, ma il vostro contributo nel parlare di sicurezza stradale, nei vostri interventi con i cittadini è fondamentale – dicono dalle associazioni -. Noi ci saremo per chi vuole prendere impegni con le associazioni. Tutti assieme potremo dare una svolta in Campania diminuendo questa strage stradale”.