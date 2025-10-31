Finisce al Pronto Soccorso dell’ospedale di Salerno e denuncia di aver subito una violenza sessuale. E’ quanto accaduto ad una giovane sudamericana che ha raccontato ai poliziotti di essere stata violentata da un uomo nella notte tra il 28 e il 29 ottobre all’interno dell’hotel in cui alloggia da quando è arrivata in Italia per motivi di lavoro.

La ragazza avrebbe denunciato agli agenti della Squadra Mobile di essersi ritrovata nuda e di aver ricevuto anche dei messaggi di scuse sul cellulare dall’uomo che avrebbe abusato di lei.

Secondo quanto ha raccontato, martedì sera, dopo aver finito di lavorare, si sarebbe intrattenuta con il suo datore di lavoro al centro di Salerno e poi sarebbero andati in un locale in provincia dove sono rimasti fino a tardi. Una volta rientrati in città i due sarebbero andati insieme nella camera d’albergo dove attualmente la ragazza vive.

Da questo momento in poi la giovane straniera non ricorda cosa sia accaduto, se non il fatto che la mattina seguente si è ritrovata senza gli abiti che indossava la sera prima e che avrebbe ricevuto dei messaggi di scuse per quanto accaduto durante la notte.

Così ha deciso di sporgere denuncia e al Pronto Soccorso è stato attivato il “Percorso rosa” per accertare i presunti abusi sessuali. Solo dopo i risultati degli accertamenti clinici gli agenti della Squadra Mobile, titolari delle indagini, potranno avere un quadro più chiaro di quanto accaduto e procedere anche ad ascoltare l’uomo.