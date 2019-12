I Carabinieri di Potenza hanno eseguito a Torino e Catania un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 16 indagati, responsabili a vario titolo di oltre 150 estorsioni e truffe, consumate e tentate, ai danni di enti socio-assistenziali.

Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza, che ha documentato l’esistenza di un consolidato sistema di estorsioni e truffe ai danni di asili nido e case di riposo, anche della provincia di Potenza.

I responsabili venivano indotti a versare denaro su più carte di credito intestate ad ignoti per ostacolarne la tracciabilità, con la minaccia che in caso contrario non avrebbero più percepito i contributi regionali o ministeriali.

– Chiara Di Miele –