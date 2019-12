Sant’Arsenio: dal 21 al 23 dicembre la special edition natalizia del Campus Musicale e dello Spettacolo

Si chiude a Sant’Arsenio il “Campus Musicale e dello Spettacolo” organizzato dall’Associazione “I due Volti della Luna”, presieduta da Gerardo Costa e Vittoria Benvenga.

Sarà una special edition in occasione del Natale, in programma il 21, 22 e 23 dicembre al Borgo Serrone. Anche per questa occasione arriveranno nel Vallo di Diano importanti nomi del mondo della musica italiana e dello spettacolo: il cantautore Aleandro Baldi, il maestro Luca Bechelli, l’attore Giuseppe Orsillo, il vocal coach Fabio Lazzara, il regista Mario Brancaccio, la logopedista Floriana Comezzi, la cantante Annarè Persiano, la vocal coach Angela Ruggiero e il maestro Emanuele Martellotti.

Le lezioni si svolgeranno dalle 9.15 alle 13.00. Dalle 15.00 alle 18.00 sono previsti gli ascolti e in serata alle 21.00 uno spettacolo musicale live.

La sera del 23 dicembre prevede inoltre la valutazione finale degli artisti. La manifestazione sarà infatti anche l’occasione per assegnare ai ragazzi più meritevoli delle borse di studio da utilizzare per il “Campus Musicale e dello Spettacolo” del 2020.

Ai microfoni di Ondanews Gerardo Costa.

– Antonella D’Alto –