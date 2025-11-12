Ieri sera presso il Centro Sociale Anziani Caggiano si è svolto un partecipato incontro sul tema delle truffe agli anziani, organizzato dalla Sezione A.N.C. di Caggiano, dal Centro Sociale e dall’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con il Comune.

Un momento di confronto e sensibilizzazione, durante il quale sono stati illustrati preziosi consigli e accorgimenti pratici per riconoscere e prevenire i tentativi di truffa che, purtroppo, sempre più spesso colpiscono le persone più fragili.

L’Amministrazione, guidata dal sindaco Modesto Lamattina, ha ringraziato il Capitano Veronica Pastori, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, e il Maresciallo Marcantonio Monte, Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, per la loro presenza e per l’impegno quotidiano a tutela della sicurezza dei cittadini.

“Ricordiamo a tutti di prestare sempre la massima attenzione: non aprite la porta a sconosciuti, non fidatevi di chi si presenta con scuse o richieste insolite e, in caso di dubbio o sospetto, chiamate immediatamente il 112” le raccomandazioni degli amministratori.