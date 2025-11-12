Cade e si ferisce sulla spiaggia della Molpa a Palinuro. Donna trasportata in ospedale
Attimi di paura questa sera a Palinuro.
Una donna, molto probabilmente durante un’attività di escursionismo, è caduta mentre si trovava sulla spiaggia della Molpa.
Immediato l’intervento della Guardia Costiera di Palinuro, agli ordini del Tenente di Vascello Samantha Losito, allertata dai sanitari dei 118 in quanto il recupero della malcapitata era difficoltoso.
Una volta presa in carico, la donna è stata trasportata presso il porto di Palinuro per poi essere trasferita all’ospedale di Vallo della Lucania.
La sventurata non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe riportato alcune fratture a causa della caduta.