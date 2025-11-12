Novembre è il mese dedicato alla salute maschile e Biochimica Centro Analisi Cliniche rinnova il proprio impegno nella prevenzione con una campagna speciale dedicata a “Movember”, il movimento internazionale che invita gli uomini a prendersi cura del proprio benessere.

Con lo slogan #lalineagiustaèprevenire, Biochimica propone una serie di analisi pensate per monitorare i principali indicatori di salute maschile al costo promozionale di 25 euro, valido fino al 29 novembre.

Il pacchetto include sei analisi fondamentali:

PSA Reflex, utile per la prevenzione della salute della prostata;

Glicemia, per il controllo dei livelli di zucchero nel sangue;

Colesterolo Totale, HDL, LDL e Trigliceridi, per valutare la salute cardiovascolare.

Gli esami sono disponibili presso le sedi di Padula (telefono 0975 74208 – WhatsApp 373 7832999), Atena Lucana (0975 71327) e Battipaglia (0828 621020 – WhatsApp 366 1148413).

L’iniziativa vuole sensibilizzare gli uomini sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici, perché prendersi cura di sé è il primo passo verso una vita più lunga e sana.