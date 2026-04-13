Il quadro meteo che sta caratterizzando la Campania porterà la possibilità di temporali improvvisi, rapidi ma particolarmente intensi a scala locale.

Per questo motivo il Centro Funzionale della Protezione civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo sui settori centro-meridionali. Nei possibili scenari, è evidenziata anche la possibilità di fulmini, grandine e raffiche di vento.

L’allerta entra in vigore alle ore 18 di oggi e termina alle 6 di domani mattina.

Le zone interessate sono Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro, Basso Cilento.

Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo dei fenomeni indicati, si segnalano possibili danni alle coperture o alle strutture provvisorie nonché la caduta di rami o alberi per effetto delle raffiche di vento e delle grandinate. Alla criticità Gialla viene associato un rischio idrogeologico per temporali con possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio.

Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.