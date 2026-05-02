Truffa del finto poliziotto a Venezia, due salernitani arrestati.

I due indagati, con precedenti specifici, sono ritenuti autori di una truffa ai danni di un’anziana donna. I fatti sono avvenuti nel centro storico di Venezia con la consueta tecnica del finto poliziotto, poi degenerata in rapina a seguito delle resistenze della vittima quando si è resa conto di essere stata raggirata.

I responsabili avrebbero rubato gioielli e preziosi per un valore stimato di circa 50mila euro, spingendo con violenza a terra l’anziana dopo averla indotta con false informazioni a consegnare tutto.

Nei confronti degli indagati sono state eseguite perquisizioni personali e domiciliari.

Notificati anche due Daspo fuori contesto, emessi dal Questore di Venezia per la durata di un anno, nonché altrettanti fogli di via della durata di 3 anni.