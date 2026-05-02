Gli studenti della classe 5A IPMAT dell’Istituto “Cicerone” di Sala Consilina, accompagnati dai docenti delle materie caratterizzanti l’indirizzo, hanno vissuto un’importante esperienza formativa grazie all’incontro con i formatori IVECO, organizzato in collaborazione con Iveco Russo Service.

Una giornata pensata per offrire una panoramica completa sulle tecnologie, le soluzioni e le opportunità professionali nel settore dei veicoli commerciali e industriali, rafforzando il dialogo tra scuola e industria e supportando l’orientamento degli studenti.

Durante l’incontro sono stati affrontati diversi temi fondamentali:

Panoramica sulla gamma IVECO, con focus su cabine, motorizzazioni, sistemi di alimentazione e ambiti applicativi

Approfondimento sui sistemi ADAS e sulle soluzioni per il risparmio carburante, con attenzione a sicurezza ed efficienza

e sulle soluzioni per il risparmio carburante, con attenzione a sicurezza ed efficienza Sessione pratica su veicolo con dimostrazione dei sistemi di diagnosi, analisi parametri e aggiornamento ECU su modelli come IVECO S-WAY ed eDAILY.

Il momento più coinvolgente è stato quello nell’officina meccatronica dell’IPMAT, dove gli studenti hanno potuto osservare da vicino interventi reali, trasformando la teoria in esperienza concreta.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto dal “Cicerone” ai formatori IVECO e a Iveco Russo Service di Sala Consilina per aver reso possibile la giornata, contribuendo a costruire un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro. “Investire nella formazione tecnica significa costruire il futuro: oggi è stato fatto un passo importante in questa direzione!”.