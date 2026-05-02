Tra Sporting Sala Consilina e Meta Catania termina con l’identico punteggio fatto registrare nel match di andata (4-4) e come avvenne in terra etnea a recriminare per aver mancato il successo è la squadra salese dei cugini Antonio e Giuseppe Detta, che dopo l’immediato vantaggio dei catanesi ha calato un poker tanto da chiudere sul 4-1 la prima frazione, per poi subire nella ripresa il ritorno degli uomini del tecnico Juarna che hanno acciuffato il pareggio che vale il primo posto al termine della regular season, mentre per lo Sporting Sala Consilina c’è la prima storica qualificazione ai playoff scudetto partendo dal sesto posto.

Per questa gara Felipe Conde rinuncia al capitano Igor, mentre sul fronte etneo da registrare le assenze del portiere Timm, Podda e del pivot Turmena. In casa dei Draghi a difesa dei pali è chiamato Lo Conte, alla fine MVP con le sue provvidenziali parate. La gara come tutti gli avvenimenti sportivi di questo weekend è iniziata con un minuto di raccoglimento in memoria di Alex Zanardi, pilota di Formula 1 e medagliato paralimpico scomparso all’età di 59 anni.

Il match parte subito con il botto, bastano 25 secondi alla Meta Catania per sbloccare con Pulvirenti. Ai Draghi sono sufficienti due minuti per riequilibrare il match, il pareggio lo firma Foti al termine di una azione impostata da Lo Conte. Dopo altri quattro minuti ci pensa Vidal a portare in avanti i salesi. Al 12’ 10” arriva anche il tris con Mello che mette la sua griffe nello score dei marcatori. A meno di tre minuti dal suono della sirena per la prima frazione Foti realizza la sua doppietta e manda i gialloverdi sul 4-1 ma prima del fischio finale da segnalare altri due legni di Vidal che avrebbero potuto arrotondare il bottino.

Nella ripresa la gara sembra in controllo per gli uomini di Conde, che colpiscono anche un terzo legno con Arillo, ma quasi a metà tempo un’uscita sbagliata di Diaz favorisce il Catania che con il suo leader Carmelo Musumeci trova la rete del 4-2 e rianima le speranze etnee. Lo Sporting Sala Consilina sembra accusare il colpo e tra il 14′ e il 16′ subisce altre due reti a firma di Silvestri che valgono il 4-4. Non accade più nulla fino al termine e la Meta Catania festeggia il primato in classifica con un punto di vantaggio sui piemontesi dell’L84.

Il risultato di parità viene accolto con rammarico dal presidente Giuseppe Detta: “Purtroppo anche questa volta nella seconda frazione abbiamo subito un calo e questo ci è costato la vittoria. Speriamo che questo non accada nei playoff”.

Lo Sporting Sala Consilina se la vedrà con il Napoli che ha chiuso al terzo posto. Dopo una settimana di pausa si torna in campo per i quarti sabato 16 maggio, ma il derby potrebbe essere anticipato anche a venerdì. Gli altri accoppiamenti sono Catania-Sandro Abate Avellino, L84-Ecocity Genzano, Roma 1927-Feldi Eboli. Per i playout Fortitudo Pomezia-Active Network. Retrocedono in A2 Elite CDM Genova, Pirossigeno Cosenza e Mantova.