Truffano una donna a Mantova e provano a riscuotere il denaro a Pontecagnano. Arrestati
Ieri i Carabinieri della Stazione di Pontecagnano, coordinati dalla Compagnia di Battipaglia, hanno arrestato due uomini per truffa aggravata.
I due, nello specifico, avrebbero tentato di riscuotere un bonifico non ancora accreditato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, l’ingente somma di denaro sarebbe riconducibile ad una truffa effettuata ad una donna di Mantova.
La vittima, contattata con la classica scusa del finto Maresciallo dei Carabinieri, sarebbe stata invitata a versare su un conto corrente intestato ai malfattori la somma di 14.900 euro per non “subire accrediti fraudolenti sul suo conto”.
La donna, ignara del raggiro, ha effettuato il bonifico con la somma richiesta, tuttavia la direttrice dell’istituto bancario di Pontecagnano, rilevata la presenza di uno dei due uomini che tentava di disporre l’immediato prelievo e il trasferimento dei soldi non ancora accreditati, ha fatto scattare l’allarme.
Per i responsabili sono così scattate le manette, mentre l’ingente somma di denaro è stata restituita alla legittima proprietaria.