Si apparta con una prostituta ad Eboli e la rapina.

È quanto accaduto lungo la Strada Litoranea 175, dove un 36enne del posto, pregiudicato, dopo essersi appartato con la donna presumibilmente per consumare un rapporto sessuale, l’ha rapinata. Stando alla prima ricostruzione l’uomo le avrebbe portato via 100 euro.

La vittima, dopo il fatto, ha dato l’allarme, allertando una pattuglia in servizio. Il pregiudicato è stato in seguito identificato e bloccato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia, agli ordini del Vice Questore Giuseppe Fedele, e a seguito delle perquisizioni è stato ritrovato con alcuni grammi di hashish.

Per l’uomo è scattato l’arresto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio rappresenta la presenza continua e costante delle Forze dell’Ordine a sostegno della tutela della sicurezza pubblica.