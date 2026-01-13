Truffano un anziano a Mandia, frazione di Ascea, ma vengono fermati dai carabinieri. E’ quanto accaduto oggi pomeriggio dopo che in due si sono presentati alla porta dell’abitazione della vittima spacciandosi per conoscenti.

Con una serie di scuse sono riusciti a raggirare il malcapitato anziano e ad entrare in casa facendosi consegnare del denaro. Poi si sono dati alla fuga in auto mentre alcuni residenti della zona, notando la scena sospetta, hanno provveduto ad allertare il 112.

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania sono intervenuti tempestivamente e hanno bloccato tutte le uscite stradali dal paese. In questo modo hanno subito intercettato l’auto con a bordo i due truffatori che volevano fuggire sulla Cilentana.

Entrambi sono stati fermati dai militari dell’Arma e portati in caserma. La loro posizione è al vaglio della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.