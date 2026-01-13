Prosegue con convinzione e continuità l’impegno della Banca Monte Pruno con la seconda giornata di Educazione Finanziaria in programma giovedì 15 gennaio alle ore 11.30 presso l’Aula Magna del plesso ITIS/IP MAT del “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina.

L’incontro, dal titolo “Investimenti e mercati finanziari”, coinvolgerà gli studenti delle classi quarte del Liceo, CAT, IP MAT, IP Agrario e ITIS, offrendo un momento di formazione e confronto su temi centrali per la vita quotidiana e le scelte future: risparmio, investimenti, mercati finanziari e consapevolezza nella sottoscrizione dei prodotti finanziari.

Relatrice dell’iniziativa sarà la dottoressa Jessica D’Amato, Responsabile dell’Ufficio Finanza della Banca Monte Pruno, che accompagnerà i ragazzi in un percorso chiaro e concreto, ponendo particolare attenzione ai rischi, alle opportunità e alla responsabilità che ogni scelta economica comporta.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto della Banca volto a promuovere l’educazione finanziaria sin dalla giovane età, anche attraverso servizi e strumenti dedicati ai bambini e alle famiglie, con l’obiettivo di costruire basi solide di autonomia e responsabilità.