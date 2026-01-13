La Gelbison ha acquisito a titolo temporaneo dalla SSC Napoli le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe De Martino, centrocampista classe 2007.

De Martino è un giovane centrocampista dinamico e ordinato, cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Lazio e Bari, prima di approdare al Napoli, dove ha completato il proprio percorso di formazione nel vivaio azzurro.

Nel corso della stagione 2024/2025 si è messo in evidenza con la formazione Primavera del Napoli, fornendo un contributo significativo alla promozione della squadra e confermandosi come uno dei profili più interessanti della sua annata, come dimostrato anche dal rinnovo contrattuale con il club partenopeo. Giovane ma già dotato di buone qualità tecniche e di una spiccata intelligenza tattica, De Martino arriva in rossoblù con entusiasmo e grande motivazione, pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico della Gelbison.

La società lo accoglie con un caloroso benvenuto e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.