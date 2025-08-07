Truffa una 75enne e le sottrae oro e orologi. Uomo arrestato su un treno in arrivo a Salerno
Nel pomeriggio di martedì, gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio presso la Sottosezione di Salerno hanno arrestato L.A. mentre scendeva dal treno proveniente da Lamezia Terme.
E’ accusato di truffa aggravata ai danni di un’anziana.
Gli agenti sono intervenuti in seguito a una tempestiva segnalazione diramata dai Carabinieri della Stazione di Girifalco, in provincia di Catanzaro, che avevano ricevuto la denuncia da parte di una 75enne.
Dopo la perquisizione, l’indagato è stato trovato in possesso di gioielli in oro e orologi, riconosciuti dalla malcapitata.