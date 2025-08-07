Nel mese di luglio, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell’Aliquota Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Lagonegro, unitamente ai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Lauria, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo impeditivo di tre auto, senza facoltà d’uso, nonché un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di 618.316,42 euro.

In sede di esecuzione, sono stati sottoposti a sequestro una Ford Tourneo Custom e un’Alfa Romeo Stelvio, quote societarie per un valore di 258.086,45 euro e disponibilità liquide su conti correnti per 57.521,23 euro e vincolo sulla nuda proprietà di un immobile situato a Pontecagnano Faiano, categoria A/2, con valore stimato di 80.040 euro.

Le indagini svolte della Sezione di Polizia Giudiziaria sede Aliquota Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Procura, hanno portato alla luce una complessa frode fiscale, posta in essere dall’amministratore di diritto e da quella di fatto di una società con sede in provincia di Salerno e attiva nel settore delle finiture edili. L’amministratore avrebbe utilizzato crediti d’imposta inesistenti, attraverso la compensazione nel modello F24 con il codice tributo “6700 – Credito d’imposta incentivi per le medie e piccole imprese”.

L’attività investigativa condotta tramite analisi documentale e incrocio dati con le banche dati fiscali ha permesso di ricostruire l’evasione.

Si precisa che il provvedimento cautelare è stato adottato nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.