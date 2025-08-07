Grave incidente questo pomeriggio in autostrada A2 del Mediterraneo tra Montecorvino Pugliano e Pontecagnano in direzione Nord.

Per cause da accertare il conducente di una Peugeot ha perso il controllo dell’auto che si è scontrata con un camion.

L’uomo alla guida ha riportato ferite alla testa a causa dell’impatto ed è stato soccorso dai sanitari del VOPI. Successivamente è stato trasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno dove i medici hanno disposto il suo ricovero.

Rilievi del caso affidati alla Polizia Stradale, mentre alle squadre Anas è toccato ripristinare il tratto di A2 in cui si è verificato l’incidente.