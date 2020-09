Finisce in manette un giovane di Sacco trovato in possesso di droga dai Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal Capitano Annarita D’Ambrosio.

I militari, in seguito ad una perquisizione, hanno ritrovato 200 grammi di sostanza stupefacente in possesso del giovane che in seguito è stato arrestato.

Dopo il patteggiamento, la misura è stata convalidata dal giudice.

– Chiara Di Miele –