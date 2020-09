“Pertosa Futura” si prepara all’ultimo appuntamento elettorale e lancia un appello al voto ai cittadini

La squadra di “Pertosa Futura” si prepara all’ultimo appuntamento elettorale che si terrà questa sera, venerdì 18 settembre, alle ore 23.00, e lancia un appello al voto ai propri concittadini.

In un periodo storico di trasformazioni epocali, come quello che stiamo vivendo, è fondamentale prepararsi al voto con la consapevolezza che i prossimi 5 anni chiameranno i borghi e gli enti che li amministreranno ad affrontare nuove e impegnative sfide. Il nostro programma amministrativo avrà come punto cardine la lotta allo spopolamento, immaginando agevolazioni fiscali per le giovani coppie che decidono di eleggere il proprio domicilio e la propria residenza nel nostro borgo oltre ad una politica di defiscalizzazione anche per le nuove imprese e per i “nostri emigrati”, proprietari di immobili che insistono nel nostro comune: chi ristruttura la propria unità abitativa (secondo i principi dell’antisismicità e del risparmio energetico) potrebbe avere una decurtazione delle imposte comunali (TARI), perseguendo l’obiettivo della “bellezza” del nostro paese e incentivando i beneficiari a passare più tempo nel nostro Paese, con tutto il ritorno economico che ne consegue.

Ogni voto, se liberamente deciso, è un primo strumento di partecipazione nella costruzione di un futuro migliore che affonda le radici in una identità individuale e collettiva fatta di impegno e concretezza. Il candidato a sindaco Domenico Barba e tutti i candidati della lista n. 2 Pertosa Futura potranno intraprendere un percorso amministrativo con abnegazione e passione per la loro terra. Le sfide che il futuro riserverà verranno affrontate insieme a tutta la cittadinanza puntando in particolare sulla lotta allo spopolamento, sulle agevolazioni fiscali per nuovi cittadini e per le imprese, sui servizi digitali, sui servizi all’ospitalità, sui servizi dedicati all’impresa e soprattutto sul benessere di ogni singolo cittadino.

“Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”. Citiamo questa bellissima frase di John F. Kennedy, per chiedervi di fare qualcosa per il vostro paese, con il vostro voto. Perché ognuno di voi, proprio con il voto, può fare la differenza, può scrivere la storia di questo paese. E se – come noi – immaginate una Pertosa Futura, capace di amministrare e di dare risposte concrete, votateci. Votate la lista n. 2, votate la lista “Pertosa Futura”. E insieme costruiremo il nostro futuro, il futuro del nostro paese.

– Spazio elettorale autogestito –