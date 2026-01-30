Viene ritrovato sul binario ferroviario gravemente ferito e in stato di incoscienza.

E’ accaduto ad un 75enne di Campagna che ieri mattina è stato soccorso dai sanitari del 118 lungo la tratta ferroviaria tra Campagna e Contursi.

Sembrerebbe che l’uomo si fosse allontanato da casa ore prima, incamminandosi lungo i binari del treno.

A ferirlo potrebbe essere stato un convoglio di passaggio che lo ha sfiorato causandogli seri traumi. Giunto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Oliveto Citra, è stato preso in cura dai medici e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione diretto dal dottore Luigi Pandolfo.