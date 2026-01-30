Paura ieri sera a Cosentini di Montecorice, dove si è verificata una frana sulla Provinciale all’ingresso della frazione.

Un automobilista di passaggio in quel momento ha sfiorato la tragedia ed è riuscito a fermare in tempo la sua marcia evitando di restare ferito.

Dopo la segnalazione del pericolo per la viabilità sono intervenuti sul posto i tecnici e gli operatori del Comune per liberare la carreggiata dal materiale caduto, tra cui massi di grosse dimensioni, e mettere in sicurezza la strada.