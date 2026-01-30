Tragedia sfiorata per una coppia di coniugi di San Gregorio Magno rimasti gravemente intossicati a causa del monossido di carbonio del termocamino.

E’ accaduto ieri mattina quando i due non rispondevano alle telefonate dei parenti che, allarmati per il silenzio, si sono recati nella loro abitazione trovandoli riversi sul divano privi di sensi.

I sanitari del 118 li hanno trasportati all’ospedale di Oliveto Citra dove sono stati presi in cura dall’équipe del Pronto Soccorso coordinata dal dottore Francesco Cembalo e da quella della Rianimazione diretta dal dottore Luigi Pandolfo. Dalle analisi effettuate in laboratorio sono emerse le tracce dell’intossicazione da monossido.

La coppia è stata quindi trasferita all’ospedale “Ruggi” di Salerno per la terapia necessaria in camera iperbarica. Qui i coniugi sono stati affidati al team diretto dal dottor Antonio Siglioccolo, Responsabile della UOS di Medicina Subacquea e Terapia Iperbarica. Sembrerebbe che non siano in pericolo di vita.

Intanto su quanto accaduto nella loro abitazione sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Eboli che dovranno appurare se l’intossicazione sia dovuta ad un guasto tecnico del termocamino.