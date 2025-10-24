Trovato con un chilo di marijuana pronta da spacciare. Pusher arrestato ad Agropoli
Nei giorni scorsi ad Agropoli i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia harmo arrestato un 36enne per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.
Durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di una perquisizione, i militari hanno trovato nella disponibilità dell’arrestato circa 1 chilo di marijuana e 0,18 grammi di cocaina.
L’uomo è stato tradotto presso la Casa circondariale di Vallo della Lucania in attesa di giudizio da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Il provvedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’ipotesi accusatoria dovrà essere verificata nel corso delle ulteriori fasi processuali.