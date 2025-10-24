Terremoto di magnitudo 3.6 in provincia di Avellino. Scossa avvertita anche nel salernitano
E’ stata avvertita in diverse parti della Campania la forte scossa di terremoto che si è registrata alle ore 14.40 con epicentro a Grottolella, in provincia di Avellino.
Il sisma, di magnitudo 3.6, è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ad una profondità di 16 km.
Segnalazioni sono arrivate da Salerno e provincia. Tanto lo spavento ma fortunatamente non si registrano danni a cose o persone.