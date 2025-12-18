Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano hanno arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di alcune decine di grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento della droga e alla somma di 110 euro in contanti. I soldi sono ritenuti provento dello spaccio.

L’uomo è stato così assicurato alla giustizia.