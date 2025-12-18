Grazie a un contributo regionale è stata attivata una campagna di sterilizzazione gratuita dei cani padronali al fine di contrastare il randagismo e promuovere il possesso responsabile degli animali d’affezione. La Regione Campania ha approvato il progetto del Comune di Caggiano stanziando 9.000 euro per la sterilizzazione di 50 cani padronali, di cui 40 femmine e 10 maschi. Gli interventi saranno eseguiti da veterinari liberi professionisti accreditati.

Obiettivi dell’iniziativa sono: ridurre il numero di animali vaganti, contrastare il randagismo canino, promuovere il possesso responsabile, diminuire i costi di gestione del randagismo, migliorare il rapporto uomo–cane e tutelare l’igiene urbana.

Per accedere bisogna avere residenza nel comune di Caggiano e il cane deve essere registrato all’Anagrafe regionale degli animali d’affezione e microchippato. E’ possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare e un solo animale per richiedente.

La domanda (CLICCA QUI) dovrà essere corredata da documento d’identità e presentata via PEC all’indirizzo vigiliurbani.caggiano@asmepec.it o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo al Protocollo fino al raggiungimento di 50 cani e ad esaurimento fondi. Il Comune rilascerà autorizzazione scritta da presentare al veterinario mentre data e ora dell’intervento saranno concordate tra veterinario e proprietario.

I veterinari accreditati sono la dottoressa Monica Mancuso di Atena Lucana (Via Serrone 29), la dottoressa Doris Salluzzi di Sala Consilina (Via Giocatori) e la dottoressa Elisa Utizi di Sala Consilina (Contrada Barra 31).

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Vigilanza o scrivere alla PEC vigiliurbani.caggiano@asmepec.it