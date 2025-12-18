Stava eseguendo lavori di manutenzione al tetto di una struttura pubblica di Salerno quando è precipitato al suolo.

Nei giorni scorsi, infatti, un uomo di Bracigliano ha subito un incidente sul lavoro cadendo da circa sei metri di altezza. I colleghi spaventati hanno immediatamente allertato i soccorsi del 118 che hanno trasportato l’operaio al “Ruggi” di Salerno in codice rosso.

Arrivato al pronto soccorso, si è notato che le sue condizioni non erano così preoccupanti, infatti ha subito diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nell’area cantiere al centro di Salerno sono giunte le Forze dell’Ordine per verificare le condizioni di sicurezza sul lavoro.