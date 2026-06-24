Ieri sera la Polizia del Commissariato di Battipaglia ha effettuato un servizio di osservazione e controllo in un’area cittadina interessata da attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno notato un cittadino di origine marocchina seduto all’esterno di un esercizio pubblico che, alla vista della pattuglia, si è alzato repentinamente tentando di sottrarsi al controllo. Immediatamente sottoposto alla perquisizione personale, è stato trovato in possesso di numerosi involucri contenenti stupefacenti di diversa tipologia, già confezionati e pronti per la vendita al dettaglio.

In particolare, sono stati sequestrati 42 involucri di cocaina e crack, un involucro di anfetamina, 13 involucri di hashish, 260 euro in contanti in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio, un coltello “karambit” con lama ricurva e impugnatura ad anello. Gli accertamenti tecnici effettuati presso gli uffici della Polizia Scientifica hanno permesso di confermare la natura delle sostanze.

Al termine delle attività di rito, il minore è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per porto abusivo di arma o oggetto atto ad offendere. Dell’arresto è stata immediatamente informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente che ha trasferito il giovane presso un Centro di Prima Accoglienza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree maggiormente sensibili del territorio.