Lettera aperta di Carmelo Bufano promotore dell’iniziativa Città Vallo che torna a parlare del Referendum per la fusione dei Comuni.

Nel maggio scorso, all’Hotel Polo Nautico, a Salerno, sì è tenuta l’iniziativa politica dal titolo “NOVA 2026, Parola all’Italia. Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare la vita delle italiane e degli italiani?”

L’auspicio è che questa giornata al Polo Nautico non resti solamente una gita fuori porta a respirare aria di mare. Infatti, come suggerito dal titolo dell’iniziativa, allo stesso tavolo persone comuni, insieme, hanno proposto iniziative volte al miglioramento della quotidianità della vita reale.

Fra i partecipanti al Tavolo 01 – Aree Interne, sessione del mattino, il comitato Comune unico Vallo di Diano 12/09/2024, si è espresso per la “incentivazione” dei Progetti di fusione amministrativa dei piccoli comuni.

Per il tramite di Massimiliano Dolce, lo stesso comitato, aveva inviato ad aprile una nota rivolta all’attuale governatore, ricordando la necessità di progredire con l’iter amministrativo ed arrivare così al referendum, relativamente alla proposta di iniziativa popolare per la fusione dei comuni del Vallo di Diano, già depositata in Regione Campania, alla quale ad oggi non è stato dato cenno di risposta.

Note dello stesso criterio politico, ma senza riscontro. inviate sempre all’attuale governatore, anche da parte del giornalista e presidente dell’Associazione Volta Pagina, Salvatore Medici e da parte di Angelo Paladino. presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani – Sezione Vallo di Diano, già sindaco di Sala Consilina ed Assessore Provinciale.

Questa, fatta all’attuale governatore, è una richiesta di carattere politico: una proposta di riforma “politica” con vantaggi concreti per i cittadini, come sottolineato dai firmatari delle note inviate, non deve perdersi e fermarsi ai dibattiti ed alle tavole rotonde.

Nel corso dell’iniziativa tenutosi a Salerno, se non ricordo male, pensata per dare voce ai cittadini ed ascoltare le loro concrete proposte, si era chiesto un incontro con l’attuale governatore, per il tramite di Michele Cammarano, al quale mi lega affetto e reciproca stima. Pur tuttavia ho dovuto constatare di non aver avuto riscontro.

È una riflessione senza alcuna polemica, polemica che non mi appartiene e mai mi è appartenuta.

Per rispetto delle persone che si sono espresse con le loro richieste e, soprattutto per conoscerne il pensiero politico, chiedo all’attuale governatore di voler dare un cenno di risposta a queste note, tenendo presente che l’incontro sopra detto, è stato organizzato dal gruppo riconducibile alla sua appartenenza politica.

Testimonianza, ne è, la presenza di rappresentanti istituzionali del movimento, all’incontro di Salerno. Auspico, spero, con l’attuale governo regionale, si cambi modo di essere e di agire.

La Campania aspetta, la Campania è pronta, la Campania può aprire un nuovo corso.

Con i miei auguri per un sereno lavoro, dal Vallo di Diano,

– Carmelo Bufano –